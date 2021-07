Bürgermeisterwahl in Lalendorf : CDU-Gemeindeverband nominiert Karl-Heinz Stiewe

Nach mehreren Anläufen gibt es nun einen Bürgermeisterkandidaten in Lalendorf. Der Landwirt Karl-Heinz Stiewe wirft für den CDU-Gemeindeverband seinen Hut in den Ring.

Lalendorf | Zu gleich drei Wahlakten sind die Lalendorfer am 26. September aufgerufen: Neben den Wahlen zum Bundestag sowie zum Landtag MV wird auch ein neuer Bürgermeister bestimmt. Der CDU-Gemeindeverband hat am Donnerstagabend in der Gaststätte „Wiesengrund“ den Landwirt Karl-Heinz Stiewe einstimmig für die Bürgermeisterwahl nominiert. Amt lange nicht beset...

