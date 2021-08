Finanzamt Güstrow : Einsatz für eine bürgernahe Finanzbehörde

Die 58-jährige Christiane Olschewski ist neue Vorsteherin des Finanzamtes Güstrow.

Güstrow | Lediglich zehn Finanzämter gibt es in Mecklenburg-Vorpommern – und damit auch nur zehn Finanzamtchefs. Christiane Olschewski gehört jetzt dazu. Die 58-Jährige ist neue Vorsteherin des Finanzamtes Güstrow. Erstmals steht die in Nordrhein-Westfalen geborene Juristin an der Spitze so einer Behörde. Und Christiane Olschewski geht ihre neue Aufgabe voller ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.