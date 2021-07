Ausgebüxter Wellensittich in Güstrow : Cindy und Bert sind wieder vereint

Der in Güstrow entflogene Wellensittich konnte wieder eingefangen werden und ist wohlbehalten zu Hause angekommen.

Güstrow | Der entflohene Wellensittich, der seit Sonnabend in der Baustelle in der John-Brinckman-Straße in Güstrow gesichtet wurde, hat am Donnerstag endlich wieder zu seinem Besitzer gefunden. Der Güstrower Thomas Girsule ist heilfroh, sein gefiedertes Haustier wiederzuhaben. Bert ist der Name des ausgebüxten Wellensittichs, zusammen mit seiner Vogel-Freundin...

