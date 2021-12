Vor dem Rathaus in Güstrow : 200 Teilnehmer versammeln sich gegen Corona-Politik

Die Proteste in Güstrow an Montagabenden gehen weiter. Die Polizei begleitet die Aktion in dieser Woche mit elf Beamten.

Güstrow | Erneut versammelten sich Menschen am Montagabend auf dem Güstrower Markt, um gegen Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht zu demonstrieren. Mit Stand von 17.30 Uhr schätzt die Polizei die Anzahl auf etwa 200 Personen. Elf Polizeibeamte waren zugegen, um die Aktion zu begleiten und auf das Einhalten von Abstandsregeln hinzuweisen. Wieder wurden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.