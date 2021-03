Barlachstadt Güstrow : Kultur-Lockdown beendet - Museen öffnen wieder

Ernst-Barlach-Museen, Wollhalle und Stadtmuseum Güstrow machen wieder auf. Telefonische Anmeldung erforderlich

Güstrow | Nach mehr als vier Monaten im kulturellen Lockdown machen die Güstrower Museen wieder auf. „Gott sei Dank“, sagt Magdalena Schulz-Ohm. Die Leiterin der Ernst-Barlach-Museen öffnet am Donnerstag wieder die Türen. Die Städtische Galerie Wollhalle ließ bereits am Mittwoch wieder Besucher in die Ausstellungsräume. Und auch das Güstrower Stadtmuseum ist ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.