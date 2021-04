Corona in Güstrow : Klasse der Inselseeschule muss in Quarantäne

Wieder trifft es eine Schule im Kreisgebiet: Eine dritte Klasse der Inselseeschule muss in häusliche Isolation.

Güstrow | Wieder hat es eine Schule erwischt: Drittklässler der Schule am Inselsee in Güstrow müssen coronabedingt in Quarantäne. Konkret betroffen sind die Jungen und Mädchen der Klasse 3b, die per Anordnung vom Landkreis Rostock nun bis zum 23. April in häusliche Isolation geschickt wurden. Gleiches gilt für die Kita „Feldmäuse“ in Retschow. Kein Wunder, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.