Spende für das DRK Güstrow : Teddybären trösten Kinder im Rettungswagen

Die Stiftung „Wir helfen Kindern“ spendet 120 Kuscheltiere für Einsatzfahrzeuge des DRK in Güstrow, Bützow und Teterow.

Güstrow | In Rettungswagen fahren jetzt auch Teddybären mit: Frank Bauriedl, Rettungswachen-Bereichsleiter beim DRK in Güstrow, hat 120 Kuscheltiere als Spende von der RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ für die Standorte in Güstrow, Bützow und Teterow erhalten. „Mit den Kuscheltieren haben wir bei vier- bis fünfjährigen Kindern gute Erfahrungen gemacht“, sagt No...

