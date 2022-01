Güstrow : DRK informiert über Blutspendetermine im Januar und Februar

In Lüssow, Güstrow, Liessow, Bützow, Teterow und Krakow am See bietet das Deutsche Rote Kreuz Termine an.

Güstrow | Im Januar und Februar gibt es mehrere Blutspendetermine. Darüber informiert das Deutsche Rote Kreuz Güstrow. Die nächsten Termine sind: 14. Januar, 14 bis 17.30 Uhr in Lüssow, Begegnungszentrum, Zum Bahnhof 7, 27. Januar, 14 bis 19 Uhr in Güstrow, DRK-Palais 4+, Lange Straße 41, 4. Februar, 14 bis 17 Uhr in Güstrow, Berufsschule am KMG Klinik...

