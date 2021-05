DRK Güstrow : Kreisverband lädt zur Versammlung – mit strengen Corona-Auflagen

Der DRK Güstrow lädt zur Präsenzveranstaltung ein – ein negativer Corona-Test ist erforderlich.

Güstrow | Unter strengen Corona-Auflagen lädt der DRK-Kreisverband Güstrow zur 57. Kreisversammlung am Mittwoch, dem 26. Mai, um 18 Uhr in das DRK-Palais in der Lange Straße 41 in Güstrow ein. „Die Teilnahme ist nur mit einem tagesaktuellen negativen Covid-19-Schnell- oder Selbsttest-Ergebnis gestattet“, informiert Caroline Awe, Leiterin der Verbandskommunikati...

