Güstrow : DRK-Schuldnerberatung vor dem Aus?

Der Landkreis Rostock blockiert Auszahlung der Fördermittel.

Güstrow | Jetzt gerät die Schuldnerberatung selbst in die Schuldenfalle: Laut DRK-Kreisverband Güstrow steht die Schuldner- und Verbraucherinsolvenz-Beratungsstelle in der Barlachstadt kurz vor der Schließung. „Diese Gefahr besteht, da uns die Auszahlung der Landes- und Landkreiszuwendungen für das Jahr 2020 in Höhe von 94355 Euro durch den Landkreis Rostock ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.