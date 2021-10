Klinikum Güstrow : Es ist ein Junge – der kleine Gabriel ist das 600. Baby

In diesem Jahr kam das 600. Neugeborene im KMG-Klinikum Güstrow zehn Tage früher zur Welt.

Güstrow | Der positive Geburtentrend im KMG Klinikum Güstrow hält an: Am 2. Oktober erblickte mit dem kleinen Gabriel um 19.21 Uhr das 600. Baby dieses Jahres dort das Licht der Welt. 2020 war dieses Jubiläumsbaby erst am 12. Oktober geboren worden. Gabriel wog bei seiner Geburt 3.360 Gramm und maß 52 Zentimeter. Die glücklichen Eltern Fränze und Michael fre...

