Tagespflege in Charlottenthal : Herzlichkeit mit Bestnoten: „De gaude Stuuv“ feiert ihren 10. Geburtstag

Nicht nur die Gäste, sondern auch Prüfanstalten geben der Tagespflegeeinrichtung Bestnoten.

Charlottenthal | Ein Jahrzehnt – so lange existiert die Seniorentagespflege „de gaude Stuuv“ in Charlottenthal bei Krakow am See schon. Das gehört gefeiert. Am Donnerstag kamen die Gäste und das Personal zu einer bunten Feier zusammen, um den Geburtstag zu begehen. Zur Feier des Tages gab es einen großen Kuchen, eine Fahrt mit einem Trabi wurde organisiert, Märchen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.