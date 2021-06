DRK Kreisverband Güstrow : Die Kleiderkammer in Laage ist wieder regelmäßig geöffnet

Die neue DRK-Kleiderkammer in Laage ist dank der Lockerungen wieder regelmäßig geöffnet. Für diesen Standort und Bützow werden noch Helfer gesucht und Sachspenden.

Laage | Das Gebäude hat das DRK im vergangenen Jahr erworben und der Verband hat noch einige Pläne hier – doch zunächst findet an der Breesener Straße 50 die neue Kleiderkammer Platz. Zwei Räume waren eigens renoviert worden. In dieser gut erreichbaren Lage ein attraktiver Standort, so DRK-Sprecherin Caroline Awe, der nun mit den Lockerungen wieder regelmäßig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.