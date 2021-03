Güstrow : Turm des Güstrower Schlosses in Gerüst gehüllt

Für die Sanierung des Turmdaches wird der Mittel-Teil der Front eingerüstet. Verwendet werden auch Schwerlast-Träger.

Güstrow | Die Sonne lässt die Turmuhr am Güstrower Schloss glänzen. Unter ihr montieren Gerüstbauer Stange um Stange. Das Gerüst vor dem Mittelrisalit, wie Fachleute den hervorragenden Teil in der Mitte der Schlossfront nennen, wird in den nächsten Tagen weiter wachsen. In ein paar Tagen wird ein 200-Tonnen-Kran an der Westseite des Schlosses aufgebaut. Er wird...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.