Neues Schnellrestaurant : Domino´s Pizza kommt nach Güstrow

Im September möchte Christian Schnell die Filiale eröffnen.

Güstrow | Christian Schnell packt einen Karton nach dem anderen aus. Er ist Franchise-Partner der Schnellrestaurantkette Domino´s Pizza und bereitet die Öffnung seiner Filiale in Güstrow vor. Am 2. September möchte er seine ersten Kunden in dem 240 Quadratmeter großen Laden an der Ecke Eisenbahnstraße/Steinstraße empfangen. Seit Jahren betreibt er bereits zwei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.