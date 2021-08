Kirchengemeinde Lohmen : Im Zirkuszelt Ideen für das Dorf gesammelt

Martina Domann hatte die Idee zu den Dorfwerkstätten in der Kirchenegmeinde Lohmen, um sich über das Zusammenleben in den Dörfern auszutauschen.

Lohmen | Ideen für das Dorf sammeln – das ist das Ziel der jetzt in der Kirchengemeinde Lohmen gestarteten Dorfwerkstätten. Zum Auftakt der Diskussionsrunden kamen in einem extra aufgebauten Zirkuszelt auf dem Pfarrhof in Lohmen knapp 25 Dorfbewohner zusammen. „Der Abend ist sehr gut verlaufen. Die Leute haben mitgedacht und hatten Interesse“, zieht Martina Do...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.