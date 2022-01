Drei Kitas in Güstrow betroffen : Kinder und Erzieher müssen nach Corona-Fällen in Quarantäne

Gruppen aus drei Güstrower Kitas sind von der Anordnung des Landkreises Rostock betroffen. Darunter auch das „Kinderland“, für das die Bekanntmachung geändert werden musste.

Güstrow | Der Landkreis Rostock ist mitten in der Omikron-Welle: Die Sieben-Tage-Inzidenz steht am Abend des 26. Januar kurz vor der Zahl 1000. Drei Kitas im Kreisgebiet sind neu von Corona betroffen, hier gelten Verfügungen für Kinder einiger Gruppen und die betreuenden Mitarbeiter. Corona-Fälle in Kita Kinderland in Güstrow In häusliche Isolation müssen...

