Unfall in Güstrow : Transporterfahrer missachtet Vorfahrt

Bei einem Frontalzusammenstoß wurde eine Frau verletzt. Es stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand.

Güstrow | Nach einem Vorfahrtsfehler ist am Freitag, 4. Februar, ein 42-jähriger Transporterfahrer mit einem Pkw Ford frontal zusammengestoßen. Dabei wurde die 56-jährige Ford-Fahrerin leicht verletzt. Das teilt die Polizeiinspektion Güstrow mit. Der Unfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr in Güstrow an der Einmündung der Speicherstraße in die Eisenbahnstraße....

