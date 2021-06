Überfüllte Behälter am Wall : Defektes Müllauto sorgt für Abfall-Ärger in Güstrow

Die Einwohner beschwerten sich über die Müllmengen. Ein Wagen des Baubetriebshofes war ausgefallen, das hatte Verzögerungen bei der Entleerung zur Folge.

Güstrow | Die Mülleimer in der Hageböcker Straße und am Wall quollen am Dienstagmorgen bereits über. Noch vom Wochenende brachten zahllose Eistüten, Kaffeebecher, Hundebeutel und viel Plastikmüll die Behälter zum Überlaufen. Ganz zum Ärger der Güstrower, die dort spazieren gehen wollen. Ein Defekt bei einem Müllwagen des Güstrower Baubetriebshofs am Wochenende ...

