Güstrow, Bützow und Schwaan : Elektroläden in der Region leiden unter globalen Lieferproblemen

In den Fachgeschäften in Güstrow, Bützow und Schwaan zeigen sich die Kunden verständnisvoll für teils monatelange Wartezeiten. Besonders betroffen sind Haushaltsgeräte. Es kann zu Preiserhöhungen kommen.

Güstrow | Das Baumaterial wird knapp, Einzelteile sind nicht verfügbar, Lieferketten brechen zusammen und in der Logistik fehlt das Personal. An diese aktuellen Umstände im Welthandel haben sich auch die lokalen Geschäfte mittlerweile gewöhnt. Auch bei den Elektrofachgeschäften in Güstrow, Bützow und Schwaan sind die Auswirkungen zu spüren. Auch interessant:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.