Stadtvertretung Laage : Sitzungen finden zukünftig online und vor Ort statt

Eine mögliche Handlungsunfähigkeit der Stadt Laage bei zuspitzender Infektionslage war einer der Gründe für den Antrag.

Laage | Das war vorerst die letzte analoge Sitzung der Stadtvertreter in Laage: Der Antrag der FDP-Fraktion, unterstützt von der Diekhofer Wählergruppe, zur Durchführung digitaler Sitzungen, fand am Mittwoch überwiegend Zustimmung: Die Sitzung am 7. April wird ...

