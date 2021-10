Diakonie Güstrow : Kitakinder und Senioren feierten gemeinsam Erntedank

Kitakinder haben mit den Senioren aus mehreren Pflegeeinrichtungen der Diakonie Güstrow den Erntedank gefeiert – Anlass, an das Projekt „Kinder-Mahl-Zeit“ zu erinnern.

Güstrow | Erntedankfest bei der Diakonie Güstrow: Gefeiert wurde auch in der Kurzzeitpflege, der Tages- und Nachtpflege und in der Kita Regenbogen. Pastor Christian Höser von der Domgemeinde war gekommen, um musikalisch zu begleiten und an den Hintergrund des Feiertages zu erinnern. Alle Gartenbesitzer der Gäste haben dazu die letzte Ausbeute des Gartenjahres m...

