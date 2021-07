Kita Südlichter in Güstrow : Erzieherin Karina Dittwald geht nach 45 Jahren in den Ruhestand

Seit 1976 war sie Kindergärtnerin beim DRK-Kreisverband Güstrow. Am Freitag hat die 64-Jährige ihren letzten Tag in der Kindertagesstätte Südlichter.

Güstrow | Zum letzten Mal wird Karina Dittwald am Freitag mit den Kindern der Hortgruppe der DRK-Kindertagesstätte Südlichter in Güstrow unterwegs sein. Danach hat die 64-Jährige Urlaub und geht am 1. August in den wohlverdienten Ruhestand. Der DRK-Vorstandsvorsitzende Peter Struve hat die langjährige Erzieherin mit einem Geschenk und Blumen verabschiedet. Z...

