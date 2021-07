Festspiele MV : Nils Mönkemeyer tourt mit Herzensprojekt durch das Land

Der Musiker spielt unter anderem im Demenzzentrum „Haus Lindeneck“ in Güstrow und in den Dobbertiner Werkstätten

Güstrow | Werke von Johann Sebastian Bach am Vormittag: Im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gab Nils Mönkemeyer mit seiner Bratsche am Montag ein Kurzkonzert im Garten des Demenzzentrums „Haus Lindeneck“ der Volkssolidarität. An die 40 Bewohner und Angehörige lauschten der Musik des Künstlers, der in Güstrow sein Herzensprojekt „Klassik für alle“ vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.