Wohnungseinrichtung in Güstrow : Feuerwehr Langhagen unterstützt ukrainische Flüchtlinge

Damit eine ukrainische Familie in der kommenden Woche in eine Wohnung in Güstrow einziehen kann, hilft die Feuerwehr Langhagen beim Transport der gespendeten Hilfsgüter.

Langhagen | Um eine geflüchtete Familie aus der Ukraine zu unterstützen, hat die Freiwillige Feuerwehr Langhagen sich dazu bereit erklärt, beim Transport von Hilfsgütern in eine Wohnung in Güstrow zu helfen. Vorweg hatten ein ansässiges Unternehmen und eine Familie aus Langhagen angekündigt, den Geflüchteten mit einer Güterspende helfen zu wollen. Mehrere Bett...

