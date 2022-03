Feuerwehreinsatz in Güstrow : Wohnungsbrand in Gertrudenstraße endet mit zwei Leichtverletzten

In der Gertrudenstraße ist am Montagvormittag Feuer ausgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Güstrow | Rauchentwicklung und Brandgeruch in der Gertrudenstraße: Am Montag um 10.34 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Güstrow zu einem Brand in der Innenstadt alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Anbau einer Wohnung Feuer gefangen hatte, „ein Raum im Vollbrand“, berichtete Zugführer und Einsatzleiter Markus Paschen. Zwei Bewohner, die versuch...

