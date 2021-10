Güstrow : Das kleine Stück Papier für mehr Sicherheit im Auto

Wo viele ihre Fahrzeugzulassung hinklemmen, sollte etwas anderes stecken: Wer eine Rettungskarte hinter die Sonnenblende steckt, gibt der Feuerwehr Zugang zu wichtigen Daten für eine schnelle Rettung bei Unfällen.

Lalendorf/Güstrow | Das war der Hingucker auf dem Sommerfest der Lalendorfer Wehr: Die Kameraden demonstrierten an einem alten Auto, wie sie eingeklemmte Verletzte aus einem verunglückten Fahrzeug retten. Mal abgesehen von dem spektakulären Einsatz an sich, verband Wehrführer Marcus Melms damit auch eine wichtige Mahnung an die Autofahrer, stets die Rettungskarte im Fahr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.