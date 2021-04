Fliegerhorst Laage : Das Jubiläums-Design des Eurofighters bringt Spenden ein

Noch 40 der Mini-Silhouetten können ersteigert werden. Bisher eingenommenes Geld ging auch an THW Güstrow und Laager Feuerwehr.

Laage | Zum 15. Jubiläum des Eurofighters in Laage beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ wurde ein Kampfflugzeug – der „Carbon Warrior“ – neu eingekleidet in Blau-Gelb. Die Zulassung für diese Folie ist mittlerweile abgelaufen und zu schade, um in Vergessenheit zu geraten. Immerhin war zur Enttäuschung des Verbandes coronabedingt schon die Präse...

