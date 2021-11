Sanierung und Umbau : Bahnhofsgebäude in Plaaz wird ein Solarhaus mit fünf Wohnungen

Der Eigentümer will ein Solarhaus schaffen. Photovoltaik und Solarthermieanlage sollen Energie und warmes Wasser liefern. Später könnte das Erdgeschoss anders genutzt werden.

Plaaz | Das ehemalige Bahnhofsgebäude in Plaaz wird saniert und umgebaut. Eigentümer ist nach einer Auktion seit etwa zwei Jahren Dr. Raimund Glitz. Der Physiker will in dem Haus aus der Zeit um 1900 fünf Wohnungen unterbringen. Die Nutzfläche beträgt insgesamt rund 380 Quadratmeter. Der 58-Jährige wird auch das Äußere verändern. Er will den bestmöglichen Ene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.