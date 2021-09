Projekt in Güstrow : Gartenfreunde Güstrow eröffnen Schulgarten auf ihrem Gelände

Kreisverband Güstrow betreibt Projekt mit dem Verein „Zur freien Stunde“

Güstrow | Am Herbstanfang ist ein lange geplantes Projekt des Kreisverbands der Gartenfreunde Güstrow gestartet: In der Kleingartenanlage „Zur freien Stunde“ im Kuhlenweg in Güstrow durchschnitten Verbands-Geschäftsführerin Rilana Hennecke und Bürgermeister Arne Schuldt (parteilos) das Band für einen Schulgarten. Als erste Gärtner besuchten Schüler der Klasse 4...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.