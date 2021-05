Gemeinde Dolgen am See : Planungsverfahren für Solarpark auf den Weg gebracht

Gemeindevertreter fassen Aufstellungsbeschluss zu Bebauungsplan für das Sondergebiet „Solarpark an der A19“

Dolgen am See | Auf ihrer Tagesordnung hatten die Vertreter der Gemeinde Dolgen am See wieder die Spielplätze in Groß Lantow und in Dolgen: Doch nun geht es schon an das Aussuchen der Spielgeräte. Die Gemeinde hofft, dass sie bis September zur Verfügung stehen, aber: „Das hängt davon ab, wann geliefert werden kann", so Bürgermeister Eckhard Borrmann. Zu den Grunds...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.