Vietgest : Autohof-Planung größtenteils positiv bewertet

Investor informierte die Gemeindevertretung Dobbin-Linstow

Linstow | Positiv haben die Gemeindevertreter aus Dobbin-Linstow das Projekt Autohof in Linstow bewertet. Ein Investor will dort mehrere Millionen Euro einsetzen, um in direkter Nähe zur Autobahn 19 insgesamt 33 Lastwagen-Parkplätze sowie Gebäude für einen Schnell-Imbiss, eine Spielhalle und ein Internetcafe zu bauen. Frühestens im Jahr 2023 könnte das Vorhaben...

