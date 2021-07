Bioenergieanlage in Güstrow : Verarbeitung von 98.000 Tonnen Hühnertrockenkot im Jahr geplant

Das Antragsverfahren zum Umbau der Biogasanlage in Güstrow, ehemals Nawaro, läuft. Nach Auskunft des Staatlichen Amts ist mit Anlieferungsverkehr von 13 Lastwagen pro Werktag zu rechnen: Geflügelmist aus Niedersachsen.

Güstrow | Der neue Eigentümer und Betreiber, die niedersächsische Envi Tec, will die bisher größte Anlage Europas in Güstrow verkleinern und umstrukturieren. Wurden bisher vor allem pflanzliche Energieträger wie Mais aus der Region eingesetzt, soll die Anlage angepasst werden an den Betrieb mit Hühnertrockenkot. Ab 2022 will Envi Tec hier Biotreibstoff für den ...

