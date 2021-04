Hotellerie und Gastronomie : Vom „Erbgroßherzog“ zum „Hotel Stadt Güstrow“

Serie zur Geschichte der Barlachstadt Güstrow – heute: Vom "Erbgroßherzog" zum "Hotel Stadt Güstrow"

Güstrow | Seit mehr als 300 Jahren sind am Nordmarkt Gastronomie und Hotellerie präsent. Ab 1791 ein klassizistischer Bau, der in der napoleonischen Zeit in den Befreiungskriegen dem französischen Offizierskorps als Hauptquartier diente. Im Jahr 1836 taucht zum ersten Mal die Bezeichnung „Erbgroßherzog“ auf. Das war wohl eine Referenz an die deutsche Monarchie ...

