Gitarre : Das letzte Konzert in der historischen Badeanstalt

Silvio Schneider spielt am 11. September Gitarre am Krakower See.

Krakow am See | „Groovy World Guitar“ nennt Silvio Schneider seine Stilrichtungen und Werkauswahl. Er hat gute Kritiken aus aller Welt erhalten. Am Sonnabend, 11. September, gibt er um 19 Uhr ein Gitarrenkonzert in der historischen Badeanstalt in Krakow am See. Seit seinem Gitarren- und Kompositions-Studium in Dresden beschäftigt sich Schneider intensiv mit latein...

