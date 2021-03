Güstrow : DHL-Packstationen auf fünf erweitert

Fünf DHL-Packstationen gibt es jetzt in Güstrow: Die letzte wurde am famila-Markt am Heideweg eingeweiht.

Güstrow | Die DHL-Packstation neben dem Jobcenter an der Speicherstraße scheint gut anzukommen: Oft sind die Fächer dort belegt. Nun gibt es neben einem weiteren an der Lindenallee drei neue Standorte in Güstrow für das unkomplizierte Versenden und Empfangen von Paketen außerhalb von Geschäftszeiten. Rund um die Uhr senden und empfangen An zwei famila-Sup...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.