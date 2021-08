Domgemeinde Güstrow : Joachim Voss prägte Jahrzehnte die christliche Jugendarbeit

62-Jähriger wird am 10. September im Güstrower Dom in den Ruhestand verabschiedet

Güstrow | Über Jahrzehnte war Joachim Voss das Gesicht der christlichen Jugendarbeit in Güstrow. Bereits 1983 fing er in der Güstrower Domgemeinde als Diakon für Kinder- und Jugendarbeit an, seit 1999 war er Regionalreferent für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Kirchenkreisen Güstrow und Mecklenburgische Schweiz. Jetzt geht Joachim Voss in den Ruh...

