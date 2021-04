Güstrow : Barlach-Statue an den Wallanlagen

Wohin mit dem Barlach-Denkmal in Güstrow? Die Leiterin des Theaters macht zwei weitere Vorschläge.

Güstrow | In Güstrow diskutieren die Stadtvertreter über den besten Standort für die Barlach-Statue des heimischen Bildhauers Henning Spitzer. Er hat sie der Stadt geschenkt. Die Fachausschüsse haben sich bisher für das so genannte Kultur-Dreieck ausgesprochen. Damit ist der Bereich am Museum, des Schlosses und des Ernst-Barlach-Theaters gemeint. Johanna Sandbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.