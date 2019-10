Güstrow/Neu Devwinkel : Autofahrer überquert Bahnübergang an B 104: Zug muss Notbremse einleiten

Weil der Verkehrsteilnehmer am Donnerstag nicht warten wolte, musste der Fahrer eines Regionalexpresses auf der Strecke zwischen Güstrow und Teterow eine Gefahrenbremsung einleiten.

11. Oktober 2019, 10:12 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Autofahrer nicht warten und überquerte mit seinem Fahrzeug einen Übergang an der B 104 auf Höhe der Ortschaft Neu Devwinkel trotz geschlossener Halbschrankenanlage. Darauf musste am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr der Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn auf der Strecke Güstrow - Teterow eine Gefahrenbremsung einleiten. Laut Aussage des Fahrzeugführers stand der Pkw zunächst wartend vor der geschlossenen Bahnschranke, setzte sich jedoch unvermittelt in Bewegung und überquerte den Bahnübergang. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, leitete der Triebfahrzeugführer unverzüglich eine Gefahrenbremsung ein. Durch die Gefahrenbremsung sind keine Schäden oder Beschädigungen entstanden.

Autofahrer macht sich aus dem Staub

Der Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem Pkw unmittelbar nach dem Vorfall vom Ereignisort. Bei dem Pkw soll es sich den Angaben des Treibfahrzeugführers entsprechend um einen hellen VW Passat Kombi gehandelt haben.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den bahnverkehr eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei Zeugen. Wer kann Angaben zum Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben. Diese nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083-111 oder -112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.