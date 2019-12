Güstrow : Zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Eine Anwohnerin habe gegen drei Uhr die Polizei alarmiert.

Avatar_prignitzer von Franka Bals

04. Dezember 2019, 06:54 Uhr

Zwei Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Ärztehaus in Güstrow eingebrochen und auf frischer Tat ertappt worden. Eine Anwohnerin habe gegen drei Uhr die Polizei alarmiert, als sie vom Klirren einer Fensterscheibe geweckt worden sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten hätten eine eingeschlagene Fensterscheibe am Ärztehaus entdeckt und Geräusche im Gebäude gehört.

Noch vor Ort seien zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren festgenommen worden.