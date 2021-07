Güstrow : Riesige Feier nach Corona geplant

Familienfestwochenende in Güstrower Altstadt zusammen mit Kunstnacht und Einheitsfeier im Oktober

Güstrow | Es soll ein Fest für die ganze Familie werden, wünschen sich Sabine Moritz und Hans-Georg Kleinschmidt. Die SPD-Stadtvertreter sind mit ihrem Vorschlag eines Familienfestwochenendes nach Corona in der Güstrower Altstadt auf breite Zustimmung in der Stadtvertretung gestoßen. „Kultur wird gebraucht. Das ist im Lockdown deutlich geworden“, so Kleinschmid...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.