DRK-Kita Südlichter Güstrow : Aufmunterung in Corona-Zeit

Kinder der Güstrower Kita „Südlichter“ schicken Senioren Kartengrüße

Güstrow | 37 selbst gestaltete Grußkarten steckten Kinder jetzt in die Briefkästen der Frauen und Männer im Betreuten Wohnen im „Vierten Viertel“ in der Hollstraße sowie in der Grepelstraße in Güstrow. Alle Kindergartenkinder der DRK-Kita „Südlichter“ hatten in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.