Märchenstunde der besonderen Art : Güstrower Pflegeheim startet Demenz-Projekt

In Zeiten der Corona-Pandemie bereiten sich die Mitarbeiter der Einrichtung am Rosengarten digital auf das neue Projekt vor.

Güstrow | Märchen gehören in so ziemlich jede Altersgruppe. Als Kind bekommt man sie vorgelesen, in der Schule werden sie analysiert und sobald man selbst Kinder hat, wird man zum Vorleser. Da die fantasievollen Geschichten viele Menschen das ganze Leben über begleiten, sind sie Teil eines Projekts für Menschen mit Demenz. Dieses startet nun im Güstrower Diakon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.