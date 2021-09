Fußball-Verbandsliga : Güstrower SC kassiert Niederlage und zwei Platzverweise

In der Fußball-Verbandsliga konnten die Männer des Güstrower SC zum dritten Mal in Folge nicht gewinnen. Die Niederlage in Penzlin hat aber einen faden Beigeschmack.

Penzlin | Das Tor haben sie nach einer Flaute von zwei Spielen ohne eigenen Treffer mal wieder getroffen. Sogar doppelt. Doch die Punkte mussten die Verbandsliga-Fußballer des Güstrower SC trotzdem beim Penzliner SV lassen. Als wenn die 2:4-Niederlage nicht schlimm genug war, mussten die ohnehin schon personell arg gebeutelten Barlachstädter auch noch zwei Plat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.