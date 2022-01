Güstrow : Sportclub organisiert Impfaktion im Jahn-Stadion

Den ganzen Tag über stehen Mitarbeiter des Landkreises zur Verfügung, um ohne Termin zu impfen.

Güstrow | Während die Impf-Gegner immer lauter werden, findet ein stiller Protest an anderer Front statt. Denn auch die Impfkampagne nimmt weiter Fahrt auf. So wird es aqm Donnerstag, 13. Januar beispielsweise eine Impfaktion in Güstrow geben. Dafür wird der Güstrower Sportverein 09 gemeinsam mit dem Landkreis Rostock das Jahn-Stadion als temporären Impfstützpu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.