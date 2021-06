Wetterprognose : Güstrower Meteorologe Thomas Daniels rechnet mit kühlerem Sommer

Der Güstrower Wetterexperte Thomas Daniels hat sich auf das Wetter in der Region und lokale Internet-Wettervorhersagen spezialisiert. Der Frühling war seinen Aussagen nach bisher viel zu kalt und zu nass.

Güstrow | Über das Wetter kann nahezu jeder lange und breit diskutieren. Aber was Thomas Daniels dazu zu sagen hat, hat Hand und Fuß. Seit 1985 arbeitet der heute 58-Jährige als Meteorologe in MV. 1995 rief er die Wetterwarte Güstrow ins Leben, spezialisiert auf das Wetter in der Region und lokale Internet-Wettervorhersagen. Die Wetterkapriolen der vergangenen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.