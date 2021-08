Runder Tisch in Lohmen : Kleine Museen sollen digital arbeiten

Der Zettelkasten hat ausgedient, ein Rechner soll das Inventar darstellen

Lohmen | Auch um kleinere Museen macht die Digitalisierung keinen Bogen. Alle Engagierte in Heimatstuben und kleinen musealen Einrichtungen der Region sind am Sonnabend, 14. August, von 10 bis 16 Uhr nach Lohmen eingeladen. In der Dorfbegegnungsstätte, Dorfstraße 2, geht es um das Thema „Vom Zettelkasten zur digitalen Ordnung – die Inventarisierung in Heimatst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.