Güstrow : Blutspende-Termin muss kurzfristig abgesagt werden

Die nächste Chance zum Blutspenden besteht nun Anfang Dezember.

Güstrow | Der Kreisverband Güstrow des Deutschen Roten Kreuz musste am Montagmorgen den Blutspende-Termin in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow absagen. Die nächste Chance zur Blutspende in der Barlachstadt besteht am 7. Dezember von 14 bis 19 Uhr im DRK-Ehrenamtszentrum im Heideweg. Weitere Blutspende-Termine ...

