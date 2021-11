100 000 Euro Brandschaden : Hund warnt Frauchen vor Feuer

Das Feuer war am Freitag in einem Zimmer im Dachgeschoss ausgebrochen.

Teterow | Durch das Jaulen ihres Hundes ist eine Frau auf ein Feuer in ihrer Wohnung aufmerksam geworden und konnte sich rechtzeitig ins Freie retten. Sie habe das Gebäude in Teterow gemeinsam mit einer zweiten Bewohnerin verlassen können und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Freitag in einem Zimmer im Dachgeschoss ausgebroche...

