Landkreis Rostock ohne Angebot : Impfzentrum am Flughafen Laage mit dem Bus nur schwer zu erreichen

Beim heißen Draht unserer Redaktion fragen immer wieder ältere Menschen nach, wie sie zur Drittimpfung zum Impfstützpunkt nach Laage kommen sollen. Mit dem Bus ist der Flughafen Laage zurzeit nicht direkt zu erreichen.

Güstrow | Die Kampagne im Landkreis Rostock zur Drittimpfung gegen Corona läuft an. Doch viele wissen nicht genau, wie sie von Güstrow, Bützow oder Schwaan aus zum Impfstützpunkt am Flughafen Rostock-Laage gelangen sollen. „Sie reisen am besten mit dem Auto an. Der Parkplatz ist für die zu impfenden Personen kostenfrei“, ist auf der Internetseite des Landkreise...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.